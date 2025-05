Confcooperative premia otto progetti per ‘coltivare la speranza’

agenzia

Gardini, "Rappresentano in pieno lo spirito cooperativo"

ROMA, 03 MAG – Confcooperative premia otto progetti cooperativi “per sperare in un futuro economicamente e socialmente più sostenibile”, cooperative vincitrici del concorso “Coltivare la Speranza” indetto da FondoSviluppo Confcooperative, in occasione del Giubileo, “per premiare chi attraverso la propria progettualità coniuga sviluppo sociale ed economico promuovendo coesione sociale e territoriale”. Sono progetti, dice il presidente Confcooperative, Maurizio Gardini, che “rappresentano in pieno lo spirito cooperativo alimentato dall’obiettivo di promuovere territori e comunità nella loro totalità. Non a caso in 80 anni di attività le cooperative hanno creato nel nostro Paese i sei milioni di posti di lavoro”. I progetti premiati sono Pastificio Futuro (cooperativa Gustolibero) nato nel 2022 nel carcere minorile Casal del Marmo di Roma; Fattoria Al di là dei Sogni (cooperativa Alberto Varone): un bene confiscato alla camorra a Maiano di Sessa Aurunca (Caserta), agriturismo sociale che offre percorsi lavorativi a persone con disabilità, ex detenuti, persone con disagio psichico e giovani a rischio; Piccola Sartoria Sociale (cooperativa Paso): a Lecco, che lavora su scarti tessili in capi e favorisce l’inclusione lavorativa di persone svantaggiate e la sostenibilità ambientale; Al Fresco (cooperativa Panta Rei) che opera a Verona nel campo della salute mentale e per il reinserimento di detenuti. E ancora: Kimap (impresa sociale ReteSviluppo di Firenze), primo navigatore brevettato per indicare percorsi accessibili a persone con disabilità motoria; Grafite (Cooperativa San Martino Progetto Autonomia di Bergamo): accompagna i giovani nella scoperta dei propri interessi per sviluppare progetti di vita; Spazio Comune (cooperativa Programma integra di Roma), supporta migranti e rifugiati in percorsi di autonomia; Na-Našu (cooperativa Molise Wow): in Molise, mira a rigenerare territori a rischio spopolamento valorizzando il patrimonio linguistico e culturale derivato dagli insediamenti slavi di 500 anni fa.

