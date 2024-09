Confedilizia, ‘incentivi e sicurezza per abbassare affitti’

agenzia

Spaziani Testa, 'nel medio periodo anche rigenerazione urbana'

ROMA, 04 SET – Per garantire in Italia case con affitti sostenibili “nell’immediato la strada da seguire è quella di restituire fiducia ai proprietari, al fine di favorire l’immissione di immobili sul mercato. In due modi: attraverso incentivi fiscali (la Confedilizia sta proponendo l’azzeramento dell’Imu per le abitazioni locate e l’estensione a tutta Italia della cedolare secca al 10 per cento) e mediante garanzie di rientro in possesso dei beni in tempi rapidi (agendo sulla fase esecutiva)”. Lo scrive in un comunicato Giorgio Spaziani Testa, presidente di Confedilizia, commentando una dichiarazione del presidente di Confindustria, Emanuele Orsini. “Il presidente della Confindustria propone di agire attraverso la rigenerazione urbana – aggiunge Spaziani Testa -. Condividiamo l’aspirazione. Nel medio-lungo periodo, la rigenerazione urbana va certamente perseguita”. “Il varo di queste misure – prosegue il presidente di Confedilizia – dovrebbe essere accompagnato da altri interventi strutturali, a partire dal recupero degli oltre centomila appartamenti di edilizia residenziale pubblica non disponibili e da una più rigorosa gestione di quelli assegnati. Inoltre, potrebbe essere esplorata con concretezza la possibilità di riqualificare e riutilizzare almeno parte dei molti edifici pubblici in disuso. Migliorare la situazione abitativa si può. Confidiamo che il Governo si impegni in questa direzione”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA