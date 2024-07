Confindustria avverte: ‘Crescita è lenta, prospettive fiacche’

agenzia

Industria debole, servizi rallentano, e non decolla l'export

ROMA, 12 LUG – E’ una “crescita lenta”, “cresce (poco) il Pil in Italia”, avverte il centro studi di Confindustria con l’analisi ‘flash’ di luglio su congiuntura e previsioni. In sintesi: “Industria ancora debole, rallentano i servizi, non decolla l’export”. “Nel secondo trimestre 2024 – evidenziano gli economisti di via del’Astronomia – i servizi hanno frenato pur restando in crescita”. L’industria “prosegue il calo (nonostante il recupero di maggio)” ed ha “prospettive fiacche”. Buoni segnali per i consumi” mentre “investimenti ed export tengono ma non trascinano”. Intanto “il timido taglio Bce ancora non si legge nei tassi per famiglie e imprese, l’inflazione ancora alta in Eurozona e Usa rallenta la discesa dei tassi. Sale il prezzo del petrolio”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA