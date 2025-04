Confindustria Catania, nasce la sezione Editoria e comunicazione

L'ASSEMBLEA

L'iniziativa, spiega l’associazione di industriali, «punta a tutelare gli interessi delle imprese operanti nel settore»

Confindustria Catania ha istituito la nuova sezione Editoria e comunicazione, «rispondendo alla necessità di offrire maggiore rappresentanza a un settore che negli ultimi anni ha affrontato cambiamenti radicali». L’iniziativa, spiega l’associazione di industriali, «punta a tutelare gli interessi delle imprese operanti nell’editoria e nella comunicazione, garantendo un supporto più strutturato in ambito normativo e contrattuale e rafforzando l’efficacia del ruolo associativo delle aziende del territorio».

Durante l’assemblea inaugurale sono stati designati gli organi direttivi per il prossimo biennio, segnando così l’avvio ufficiale delle attività della sezione. Domenico Ciancio Sanfilippo, condirettore del quotidiano La Sicilia, è stato eletto presidente. Al suo fianco, in qualità di vice presidente, è stata nominata Raffaella Tregua, direttrice (RPt: direttrice) del Quotidiano di Sicilia, mentre Morena Assenza Parisi, amministratore di Mas Communication, entra a far parte del consiglio direttivo. Tra le imprese costitutrici, realtà di rilievo come I-Press, rappresentata da Assia La Rosa, Maimone editore di Giuseppe Maimone, Reattiva di Giuseppe Leonardi, Affissione.com di Giuseppe Viscosi e Traguardi, rappresentata da Fabio Nocito.

«L’istituzione della nuova sezione – sottolinea Confindustria Catania -si pone l’obiettivo di rispondere alle sfide di un comparto che, tra innovazione tecnologica e trasformazioni del mercato, ha visto modificarsi profondamente il proprio ruolo economico e culturale. La tutela normativa e contrattuale sarà tra le priorità principali, con azioni mirate di lobbying presso le istituzioni per salvaguardare gli interessi delle imprese associate».