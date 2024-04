Confindustria, clima teso. Gozzi chiede la riammissione

agenzia

I saggi confermano: al voto ammessi Garrone e Orsini

ROMA, 21 MAR – Clima teso al Consiglio Generale di Confindustria, oggi, dopo – a quanto si apprende – un ricorso ai probiviri, suo e di Federacciai, inviato da Antonio Gozzi, ieri, per chiedere la riammissione della sua candidatura alla prossima presidenza. Per Gozzi una “realtà matematica” dimostrerebbe il raggiungimento del 25% di consenso, cosa che avrebbe comportato l’ammissione di diritto al voto del 4 aprile. La risposta dei probiviri avrebbe sottolineato – sempre a quanto si apprende – che ogni valutazione è di competenza della ‘commissione dei saggi’ che oggi, con in consiglio, hanno confermato l’ammissione solo di Edoardo Garrone e Emanuele Orsini.

