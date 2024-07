Confindustria, ‘con Ddl più collaborazione scuola e impresa’

agenzia

Di Stefano: "Accompagneremo la sperimentazione sul territorio"

ROMA, 31 LUG – “La sperimentazione 4+2 riconosce il ruolo educativo delle imprese e per questo Confindustria l’ha sostenuta fin da subito. La nuova legge disegna un quadro normativo che renderà la collaborazione scuola-impresa sempre più ampia e stabile, a beneficio degli studenti che scelgono i percorsi tecnico-professionali e di tutta la scuola italiana”. Lo evidenzia il presidente dei Giovani Imprenditori di Confindustria, Riccardo Di Stefano, commentando l’approvazione alla Camera del disegno di legge sull’istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale “Una scuola – prosegue – che può trovare nelle imprese un partner affidabile per integrare la didattica con il know-how di chi ogni giorno affronta la competizione globale. Accompagneremo la sperimentazione sui territori e saremo al fianco del Ministero e di Indire per fare in modo che diventi effettiva innovazione dell’intero sistema educativo”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA