Confindustria: Dl Bollette, “forte contrarietà e preoccupazione”

agenzia

'Situazione insostenibile per le imprese, agire con urgenza"

ROMA, 24 APR – “All’indomani dell’approvazione definitiva in Senato del Decreto Bollette, Confindustria esprime forte preoccupazione e contrarietà per l’assenza di misure concrete a sostegno del cuore produttivo del Paese”. Via dell’Astronomia, ricordando che “la bolletta di tutta l’industria italiana supera abbondantemente i 20 miliardi di euro all’anno” e che le imprese italiane “continuano a subire uno spread energetico che supera il 35% e che arriva anche a toccare punte dell’80% nel confronto con i Paesi europei”, avverte: “È una situazione insostenibile per le imprese italiane. Occorre agire con urgenza”.

