Confindustria e Museimpresa, parte la settimana della cultura

agenzia

Orsini, 'E' un motore di crescita, innovazione, sviluppo'

ROMA, 14 NOV – Si apre oggi la ventitreesima settimana Settimana della Cultura d’Impresa: rassegna promossa da Confindustria e Museimpresa, dal 14 al 28 novembre, con in programma oltre 100 eventi in tutta Italia. “Un ricco e articolato programma di iniziative – evidenzia una nota – per scoprire l’immenso patrimonio culturale custodito all’interno di grandi, medie e piccole imprese italiane. Il tema di quest’anno ‘Mani che pensano. Intelligenza artificiale, arte e cultura per il rilancio dell’impresa’, mette in evidenza il ruolo delle imprese italiane, non solo motori economici, ma anche soggetti sociali e culturali, protagonisti delle trasformazioni dettate dalla digital economy e dall’Intelligenza Artificiale. Con una capacità, tutta italiana, di tenere insieme la consapevolezza delle proprie radici storiche con una forte inclinazione all’innovazione, nel senso più ampio del termine. Una vera e propria originale cultura politecnica”. “La cultura d’impresa – commenta il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini – è un valore fondamentale per il tessuto economico e sociale di un Paese. Un ‘motore immateriale’ che genera innovazione, crescita e sviluppo, che per noi significa anche progresso e responsabilità verso gli stakeholder. È un capitolo del mio programma che mi sta a cuore. Il tema di quest’anno, con un focus sull’intelligenza artificiale – è un’esortazione a valorizzare a 360 gradi l’inventiva italiana insieme all’innovazione tecnologica, un binomio che può dare una spinta propulsiva anche ai settori dell’arte e della cultura, con l’obiettivo di una diffusione sempre più capillare”. Per il Presidente di Museimpresa, Antonio Calabrò, “le imprese, nel corso del tempo, si sono radicalmente trasformate ed è proprio questa trasformazione a sollecitare un nuovo racconto, una diversa e più pertinente rappresentazione dell’impresa stessa”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA