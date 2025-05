Confindustria-Luiss, ‘crescono le imprese estere in Italia’

agenzia

"Aumenta l'incidenza su Pil, occupazione, export, innovazione'

ROMA, 07 MAG – “Tra il 2018 e il 2022, le imprese a controllo estero in Italia (oltre 18.400) hanno consolidato il loro ruolo nel sistema economico del Paese”, evidenzia il rapporto settimo rapporto dell’Osservatorio Imprese Estere di Confindustria e Luiss”. Imprese che “hanno consolidato il loro ruolo nel sistema economico del Paese, registrando una crescita significativa e progressiva della loro presenza, aumentando l’incidenza: sul valore aggiunto dal 15,5% del 2018 al 17,4% nel 2022, pari a circa 173 miliardi; sull’occupazione: dall’8,3% del 2018 al 9,7% nel 2022, pari a circa 1,7 milioni di addetti; sull’export merci: dal 29,4% del 2018 al 35,1% nel 2022, pari a circa 200 miliardi; sulla spesa in ricerca e sviluppo: dal 23,6% del 2018 al 37,6% nel 2022 raggiungendo i 6,1 miliardi” Nel 2022 rispetto al 2021, “il valore aggiunto prodotto dalle imprese estere è cresciuto del 10,7% nell’industria e del 15,3% nei servizi”, la dimensione passa “da 95,8 a 99,4 addetti per impresa, “l’incidenza del fatturato è stato del 21% rispetto al totale prodotto dalle imprese residenti in Italia”. “Nel triennio 2020-2022, il 71,2% delle imprese a controllo estero ha introdotto innovazioni, rispetto a una media nazionale di poco inferiore al 60%”, evidenzia il rapporto. “E’ chiaro che le imprese a capitale estero in Italia sono leader nell’innovazione e leader nella competitività”, sottolinea la vicepresidente di Confindustria per l’export e l’attrazione degli investimenti, Barbara Cimmino: “Il nostro obiettivo – dice presentando il rapporto – è quello di rafforzare la presenza di queste imprese, di proporre politiche e azioni dirette a tutto il sistema Paese, la collaborazione pubblico-privato è la chiave di volta per un cambiamento che sia efficace e proietti il Paese verso il futuro”. “Non è solo una esigenza economica, è una scelta strategica”, dice il presidente della Luiss, il past president di Confindustria Giorgio Fossa evidenziando la necessità di un impegno per “far sì che” queste aziende “rimangano, che si radichino sempre di più sul territorio”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA