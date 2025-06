Confindustria: ‘Meno pessimismo. E ad aprile sale fatturato’

agenzia

Migliorano aspettative grandi imprese. +5,1% per l'indice Rtt

ROMA, 04 GIU – Il Centro studi di Confindustria, con l’indagine rapida Csc sull’attività delle grandi imprese industriali, rileva a maggio che “le imprese sono meno pessimiste: l’indagine condotta tra grandi imprese associate a Confindustria, “evidenzia aspettative in lieve miglioramento rispetto al mese precedente. La maggior parte degli intervistati crede che la produzione rimarrà stabile (67,7%), mentre cresce la quota di chi attende un aumento (28,7%) e cala sensibilmente la percentuale dei pessimisti (3,6%). Parallelamente l’indice Rtt degli economisti di viale dell’Astronomia, che registra la crescita economica monitorando in tempo reale i dati sul fatturato del campione di imprese clienti di TeamSystem, “registra un forte aumento in aprile (+5,1%). L’indicatore mostra incrementi in tutti i settori, più ampi nei servizi e nell’industria”. E’ un dato che “suggerisce per il secondo trimestre 2025 una variazione acquisita positiva del fatturato, dopo un primo negativo”.

