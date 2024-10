Confindustria, nasce il ‘consiglio rappresentanze portuali’

agenzia

Presidente Jannotti Pecci, lavorerà a politiche sulla portualità

ROMA, 15 OTT – Confindustria ha costituito un nuovo Consiglio delle rappresentanze portuali. Sarà presieduto dal presidente dell’Unione Industriali di Napoli, Costanzo Jannotti Pecci, “e contribuirà – spiega una nota – allo sviluppo delle politiche confederali in tema di portualità, supportando in tal modo anche la crescita del sistema economico e produttivo del Paese, alla luce della sua particolare posizione geografica, della struttura del territorio e della storica vocazione all’export delle aziende italiane”. La proposta è del presidente di Confindustria, Emanuele Orsini ed è stata approvata all’unanimità dal Consiglio di Presidenza. Il Consiglio delle rappresentanze portuali “che avrà compiti di sintesi e coordinamento delle diverse esperienze locali, si interfaccerà con la squadra di vertice di Confindustria, con particolare riguardo alle deleghe relative alle infrastrutture, alle Zed e all’economia del mare. “L’incarico affidatomi, stimolante quanto impegnativo – commenta Jannotti Pecci – evidenzia ancor più l’indirizzo della presidenza di promuovere la partecipazione per valorizzare ulteriormente l’attività di Confindustria, anche in termini di rappresentanza puntuale degli interessi delle imprese. L’obiettivo che in tal senso mi prefiggo, con il concorso degli altri componenti e del sistema Confindustria in generale, è di fare del Consiglio delle Rappresentanze Portuali un punto di riferimento nello scenario complessivo delle strategie e delle azioni portate avanti dalla confederazione”. Sono componenti di diritto del Consiglio i presidenti delle associazioni territoriali sede di Autorità Portuale. Potranno essere invitati anche i presidenti delle associazioni territoriali sedi di porti commerciali e turistici nonché esperti per la più efficace ed integrata definizione degli indirizzi e delle proposte da trasmettere alla governance confederale.

