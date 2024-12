Confindustria Nautica, sosteniamo crescita, il governo aiuti

agenzia

Cecchi: bene il codice. Sbloccare corsi del titolo professionale

ROMA, 12 DIC – “Stimolare il mercato interno attraverso semplificazioni burocratiche e snellimento di adempimenti e costi per i diportisti”. Sono le richieste al governo del presidente Confindustria nautica, Saverio Cecchi, dal palco dell’assemblea pubblica dell’associazione. Cecchi dice di essere riusciti ad ottenerlo con il Regolamento di attuazione al Codice “per il resto – aggiunge – stiamo lavorando, con l’approccio collaborativo di sempre e con la consapevolezza che non ci sono molti settori in Italia in grado di sostenere la crescita” come fa il settore. “Ci sono – sottolinea Cecchi – molte risposte positive, abbiamo ad esempio avviato un proficuo confronto con l’Ambiente sui dragaggi, altre sorprendentemente negative, come la presa di posizione del Ministero della Sanità che, da mesi, blocca i corsi per il conseguimento del Titolo professionale semplificato”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA