Confindustria,industria in affanno,energia spinge inflazione

agenzia

Economia stenta, automotive in caduta, incertezza dai dazi

ROMA, 21 FEB – Ripartenza stentata per l’economia: a inizio 2025, il sostegno all’economia viene dal proseguire del taglio dei tassi anche se l’inflazione sta risalendo alimentata dai rincari di gas e elettricità. L’industria è in crisi e i servizi trainano poco. Lo si legge nella Congiuntura flash di Confindustria che sottolinea come l’industria i generale sia “in affanno” con l’automotive che registra una caduta della produzione. Sulle prospettive – sottolinea il Centro studi dell’Associazione – pesa l’incertezza sui possibili dazi Usa, “che rischia di frenare scambi e investimenti”. L’Industria è “in affanno”, si legge, “la produzione è scesa a dicembre (-3,1%) dopo il marginale recupero a novembre: -1,1% nel 4° trimestre, il 7° consecutivo in calo: l’automotive segna un -36,6% su dicembre 2023”.

