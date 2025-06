Connessione scuola-impresa e formazione sfide per i giovani

agenzia

Analisi Assolombarda, Confindustria Genova e industriali Torino

MILANO, 10 GIU – Il 67% dei giovani considera l’istruzione un valore molto importante, secondo solo alla famiglia al 74%. E’ quanto emerge dall’indagine a cura di Assolombarda, Confindustria Genova, Unione Industriali Torino ed Eumetra. Il lavoro si posiziona anch’esso tra i capisaldi: il 38% lo colloca tra i primi due valori personali. La connessione tra studio e futuro professionale è tangibile: il 56% sceglie il proprio percorso di studi in base all’interesse personale, ma il 44% si lascia guidare dalle prospettive di carriera. Il 60% dei giovani esprime insoddisfazione verso il sistema lavoro italiano. In questo quadro, il 58% ritiene che l’estero offra migliori prospettive occupazionali. Nonostante l’Italia sia la seconda potenza manifatturiera d’Europa, solo il 15% dei giovani individua in questo comparto il motore dell’economia nazionale, preferendogli il turismo (38%). La ricerca restituisce un’immagine “realistica di una generazione sospesa tra ambizioni forti, consapevolezze acute e un contesto sociale ed economico non sempre all’altezza delle aspettative”, afferma Alessandro Spada, presidente di Assolombarda. La fotografia che emerge, oltre a evidenziare i segni di un momento storico contraddistinto da incertezza e trasformazioni importanti, delinea un panorama in cui coesistono forti aspirazioni”, evidenzia Giorgia Garola, vicepresidente con delega internazionalizzazione e attrazione investimenti Unione Industriali Torino. Davanti a tendenze demografiche “disastrose e alle difficoltà di trovare lavoratori da parte delle imprese, l’attenzione verso i giovani che approcciano il mondo del lavoro è cruciale”, dichiara Umberto Risso, presidente di Confindustria Genova.

