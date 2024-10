Consap, per Fondo prima casa 400 milioni in tre anni

agenzia

Rifinanziato e prolungato in manovra. L'ad, molto soddisfatti

ROMA, 25 OTT – Prolungato per la prima volta a tre anni, all’interno della legge di bilancio del 2025, lo stanziamento per il Fondo prima casa, che offre una garanzia pubblica a famiglie e giovani sul mutuo per l’acquisto della prima casa: la copertura prevista è di 130 milioni per il prossimo anno e di 270 milioni per i due anni successivi, per complessivi 400 milioni. Lo rende noto Consap, che gestisce il Fondo e si occupa dell’esame delle domande trasmesse telematicamente dai finanziatori per la verifica dei requisiti di accesso alla garanzia. “Siamo soddisfatti del risultato raggiunto grazie all’intenso lavoro portato avanti con il ministero dell’Economia e delle Finanze”, commenta l’amministratore delegato di Consap, Vincenzo Sanasi d’Arpe, secondo cui “il Fondo è stato rifinanziato in maniera sostanziosa” e non si tratta dunque “di provvedimenti semestrali o annuali, come negli anni precedenti, ma di una forma di sostegno ai cittadini prolungata negli anni”. Dal 2013, anno di istituzione del Fondo prima casa, al 30 settembre scorso – riferisce sempre Sanasi d’Arpe – Consap ha registrato oltre 580 mila domande, dalle quali sono stati stipulati oltre 440 mila mutui, per un importo di mutuo ammesso alla garanzia di oltre 62 miliardi. Dal 2024 sono state introdotte delle agevolazioni per le famiglie numerose, che attualmente hanno diritto di accesso al Fondo con priorità.

