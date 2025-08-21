Consigliere Trump, niente esenzioni su acciaio e alluminio

agenzia

Navarro: 'Durante il primo mandato gli alleati ne hanno abusato'

WASHINGTON, 21 AGO – “Non ci saranno esenzioni, né esclusioni per i dazi su acciaio e alluminio”. Lo ha detto il consigliere economico di Donald Trump, Peter Navarro, parlando con i giornalisti alla Casa Bianca. “Durante il primo mandato ogni volta che abbiamo concesso un’esenzione ad uno dei nostri alleati, ne hanno abusato completamente, per questo non lo rifaremo”, ha aggiunto.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA