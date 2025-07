Consob, 150 società quotate hanno pubblicato dichiarazione Esg

agenzia

L'attenzione agli stakeholder è salita dal 70 al 73% nel 2024

MILANO, 21 LUG – Son 150 le società quotate in Piazza Affari che nel 2024 hanno pubblicato la dichiarazione non finanziaria (Dnf) sui temi della responsabilità sociale d’azienda (Esg). Lo si legge nell’ultimo aggiornamento del Rapporto Consob sulla rendicontazione non finanziaria delle società quotate, da cui emerge che le società che l’hanno effettuata sono 72% del totale alla fine del 2023 e rappresentano il 97% in termini di capitalizzazione complessiva di mercato. In particolare, secondo quanto ha rilevato la Consob, è aumentato il coinvolgimento degli stakeholder, dal momento che il 73% delle società afferma di aver ha considerato il loro punto di vista nel 2024, in crescita rispetto al 70% del 2023 e al 66% dell’anno prima. Il consiglio di amministrazione – spiega la Consob – è stato coinvolto a valle del processo di analisi di materialità nel 72% dei casi, segnando un aumento di oltre 5 punti percentuali rispetto all’anno precedente e raggiungendo il massimo dal 2019. Il 27% delle società ha riportato connessioni tra la lista dei temi rilevanti e gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite (Sdg), con particolare attenzione agli obiettivi numero 8 su ‘lavoro dignitoso e crescita economica’ e numero 13 ‘agire per il clima’. Dal rapporto della Consob emerge che circa l’81% delle società ha fornito informazioni sui propri obiettivi di sostenibilità e il 27% ha citato obiettivi legati alla transizione climatica.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA