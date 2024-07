Consob, nel semestre capitalizzazione di Piazza Affari +4%

agenzia

Crescono scambi azionari, prosegue tendenza a uscire dalla Borsa

MILANO, 22 LUG – Capitalizzazione di Borsa in crescita del 4% per Piazza Affari nel primo semestre del 2024 rispetto alla fine dell’anno scorso. Forte balzo dei volumi scambiati sia per i titoli azionari che per i titoli di Stato italiani, che hanno registrato nel semestre un incremento su base annua rispettivamente del 19,9% e del 58%. Sono questi alcuni dei dati principali contenuti nel Bollettino statistico della Consob relativo al primo semestre 2024. Tra aprile e giugno indice di Borsa sui livelli più elevati dal 2008. Prosegue la tendenza delle società ad uscire dal listino. In lieve flessione gli indicatori sulle vendite allo scoperto. La fotografia evidenzia che il valore complessivo di mercato delle azioni in Piazza Affari è salito a fine giugno 2024 a 824 miliardi di euro (+4% dai 794 di fine 2023). Andamento più brillante per le società quotate italiane, la cui capitalizzazione si assesta a 622 miliardi di euro con un aumento dell’8% dai 575 di fine 2023. Al 30 giugno 2024 il rapporto capitalizzazione/Pil (sulla base deli dati relativi al Pil disponibili a fine marzo) è cresciuto al 38,7% dal 37,8% di fine 2023. Includendo anche i dati di Euronext Growth Milan (Egm), la piattaforma multilaterale di negoziazione costituita come mercato non regolamentato per le piccole e medie imprese, nonché il sistema multilaterale di negoziazione Vorvel, su cui sono scambiati prevalentemente i titoli di alcune banche di minori dimensioni, tra cui popolari e casse di risparmio, la capitalizzazione complessiva a fine 2023 è di 836 miliardi di euro pari al 39,2% in relazione al Pil.

