Consob oscura 5 nuovi siti truffa, lista nera sale a quota 1.065

agenzia

La commissione raccomanda 'massima diligenza e consapevolezza'

MILANO, 26 APR – La Consob oscura 5 nuovi siti web che offrono abusivamente servizi o prodotti finanziari. Si tratta di 4 siti di intermediazione finanziaria abusiva e 1 mediante il quale viene svolta un’offerta di prodotti finanziari in mancanza di prospetto informativo. Si tratta di ‘Luno Invest’, ‘Vantage Global Limited’, ‘Capital4it Ltd’, ‘Crypto Trade Club Ltd e ‘Amlight-italiainvestment’. Sale così a 1.065 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, da quando l’Autorità è stata dotata del potere di ordinare l’oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi. La commissione di controllo sui mercati raccomanda di “usare la massima diligenza al fine di effettuare in piena consapevolezza le scelte di investimento, adottando comportamenti di comune buon senso, imprescindibili per salvaguardare il proprio risparmio”. Tra questi sono indicati “la verifica preventiva che l’operatore sia autorizzato e, per le offerte di prodotti finanziari, che sia stato pubblicato il prospetto informativo”. Sul sito della Consob è in primo piano la sezione ‘Occhio alle truffe!’, contenente le informazioni utili per i risparmiatori contro le iniziative finanziarie abusive.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA