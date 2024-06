Consorzio italiano biogas, a Piverone prima tappa Farming days

agenzia

Visita all'impianto a biometano finanziato dal Pnrr nel Torinese

TORINO, 06 GIU – L’azienda agricola Bagnod di Piverone, in provincia di Torino, ospiterà il 12 giugno la prima tappa dei Farming days 24 organizzati dal Cib, Consorzio italiano biogas. L’azienda accoglierà cittadini, agricoltori e curiosi per mostrare le pratiche di innovazione agricola, crescita sostenibile e tutela del territorio. Si potrà visitare in anteprima il nuovo impianto di produzione di biometano finanziato dal Pnrr. La giornata sarà divisa in due parti: la mattina si discuterà di agricoltura e misure agroecologiche, con un focus sul digestato, il pomeriggio sarà dedicato alle novità normative del settore biogas e biometano agricolo. Tra gli interventi previsti, ci saranno rappresentanti locali e nazionali del settore agricolo ed energetico. “In un anno cruciale ricco di importanti riforme e provvedimenti per lo sviluppo della filiera del biogas, abbiamo deciso di ripartire con le nostre iniziative sui territori perché saranno proprio le amministrazioni locali i soggetti maggiormente impegnati nei prossimi mesi a mettere a terra i progetti del Pnrr”, ha commentato presidente del Cib Piero Gattoni. “Continueremo a raccontare le novità più importanti che stanno attraversando il mondo agricolo – prosegue – le migliori tecniche e le innovazioni adottate dall’agricoltura alla base del progetto Farming for future per la creazione di un’economia più sostenibile e circolare.” L’evento ha il patrocinio del ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica e vede la partecipazione di ventisette brand espositori, aziende socie del Cib, che animeranno l’area sponsor.

