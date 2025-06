Consulenti Lavoro Torino primi in Italia a dotarsi Bilancio Pop

agenzia

Presidente Ordine Torino, raccontiamo visione e ruolo categoria

TORINO, 20 GIU – Con 752 professionisti iscritti, 80 contratti certificati, 160 conciliazioni ratificate e un’interazione capillare con il territorio e le istituzioni, il bilancio POP 2024 dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro della provincia di Torino fotografa un anno di trasformazione profonda, in cui la categoria professionale si è confermata protagonista del cambiamento, confermando il suo ruolo di tutela della legalità. L’Ordine dei Consulenti del Lavoro della provincia è il primo in Italia a dotarsi di questo strumento: un bilancio, frutto di un protocollo d’intesa con il Dipartimento di Management dell’Università di Torino, che non parla solo con numeri e tabelle, ma racconta valore, impegno e visione. Non solo un documento, dunque, ma un manifesto di professionalità al servizio della società. “Vogliamo costruire fiducia e valorizzare il nostro ruolo sociale – spiega Fabrizio Bontempo, presidente dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Torino, presentando oggi lo strumento alla assemblea degli iscritti -. Con il Bilancio POP apriamo le porte del nostro mondo a tutta la cittadinanza. È uno specchio fedele delle nostre azioni, ma anche una finestra sul futuro della professione. Un futuro fatto di partecipazione, legalità, etica e coraggio”. L’iniziativa si aggiunge ai numerosi progetti realizzati dalla categoria per i giovani, come il videogioco educativo “GenL – Generazione Legalità”, utilizzato da oltre 2 milioni di studenti e protagonista alle Universiadi Invernali 2025, il Truck Tour nazionale ‘Il lavoro viaggia con noi’, che ha fatto tappa a Torino lo scorso maggio, e il Job Film Days Festival, laboratorio di “cinema per i diritti di chi lavora”.

