Consumers’ Forum, turismo accessibile mercato da 27 miliardi

In Italia meno del 10% strutture accessibili a disabili

ROMA, 29 GIU – In Europa si contano 133 milioni di individui con disabilità o patologie croniche. Di questi 50 milioni sono viaggiatori abituali che danno vita, assieme ai loro accompagnatori, ad un giro d’affari stimato in circa 400 miliardi di euro annui. L’Italia, tuttavia, nonostante gli sforzi compiuti negli ultimi anni, rimane ancora indietro sul fronte del turismo accessibile. Lo afferma Consumers’ Forum, associazione indipendente di cui fanno parte associazioni di consumatori, imprese e le loro associazioni di categoria, istituzioni. “Nel nostro Paese il numero di soggetti con disabilità certificate o patologie invalidanti è di circa 12 milioni, individui che in Italia spendono per servizi turistici appena 1,3 miliardi di euro annui. – spiega il presidente Furio Truzzi – Questo perché meno del 10% delle strutture turistiche è privo di barriere o limitazioni: la maggior parte delle spiagge italiane, ad esempio, è sprovvista di passerelle, sedie o servizi igienici accessibili, e alle barriere architettoniche si aggiungono quelle sensoriali, digitali e culturali. Eppure – continua Truzzi – in Italia il mercato potenziale del turismo accessibile è stimato in oltre 27 miliardi di euro annui: il viaggiatore con disabilità, infatti, spende in media da due a quattro volte di più per le proprie vacanze, perché sceglie alloggi di livello più elevato che possano garantire spazio e libertà di accesso, noleggia veicoli di dimensioni maggiori, è disposto a pagare di più per i servizi di trasporto in modo da godere di maggiore spazio e comodità durante il viaggio. Senza contare che spesso viaggia assieme a uno o più accompagnatori.” Proprio per riflettere sulle possibili soluzioni per assicurare a tutti i cittadini il diritto alle vacanze, Consumers’ Forum organizza il convegno “Consumatori e Disabilità”, che si terrà sabato 19 luglio a Viareggio, durante il quale istituzioni, imprese e associazioni si confronteranno sul tema dell’accessibilità universale e dell’inclusione.

