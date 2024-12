ContourGlobal, al via energia solare con tecnologia di accumulo

agenzia

Modello rinnovabili replicabile anche in Italia

ROMA, 18 DIC – ContourGlobal, produttore di energia del fondo Kkr, lancia in Cile un progetto di energia solare programmabile grazie alle tecnologie di accumulo, “un modello replicabile in altri mercati, come ad esempio l’Italia”. La società, guidata dall’amministratore delegato Antonio Cammisecra, ha annunciato un investimentoin Cile con l’acquisizione di un portafoglio di tre progetti nelle regioni di Atacama (Quillagua I e II) e Tarapacá (Victor Jara), per un enterprise value di oltre 900 milioni di dollari. I progetti, sviluppati da Grenergy, combinano 451 MWp di generazione solare con 2,5 GWh di capacità di accumulo tramite batterie all’avanguardia, consentendo il rilascio di energia per fino a 6,5 ore al giorno. Con 103 MW già operativi e il resto in costruzione, una volta completati, genereranno quasi 1.300 GWh all’anno, fornendo energia pulita e affidabile alle industrie locali, contribuendo così agli obiettivi di decarbonizzazione del Paese. Il modello commerciale, basato su un Power Purchase Agreement (PPA), evidenzia come la combinazione di energia rinnovabile e tecnologie di accumulo possa offrire una risposta concreta ai bisogni energetici, garantendo sicurezza e affidabilità.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA