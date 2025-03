ContourGlobal prosegue uscita da carbone, cede impianto Colombia

agenzia

'Vendita conferma transizione verso le rinnovabili'

ROMA, 10 MAR – ContourGlobal prosegue la sua uscita dal carbone. Il gruppo ha annunciato il completamento della vendita della centrale a carbone Sochagota da 177 mw, situata a Paipa, Colombia, a Inversiones Andinas Diversa., parte di un gruppo attivo nella generazione di energia in America Latina da oltre 30 anni. “Questa operazione – spiega una nota – rappresenta un traguardo fondamentale nell’impegno di ContourGlobal a dismettere la produzione di energia da centrali a carbone ben prima del 2027 e ad accelerare la transizione verso un portafoglio più pulito e sostenibile, basato principalmente sulle energie rinnovabili”. La transazione riguarda il 100% della partecipazione di ContourGlobal nella centrale di Sochagota. ContourGlobal ha effettuato il suo primo investimento nella centrale nel 2006, ma ha acquisito la quota di maggioranza nel dicembre 2022, aggiungendo il restante 51% del capitale che non deteneva ancora. Questa cessione rappresenta un passo chiave della strategia di decarbonizzazione di ContourGlobal, che pone al centro la crescita delle energie rinnovabili, ma anche la transizione sostenibile degli attuali asset termici verso tecnologie a basse emissioni e più efficienti. “La vendita dell’impianto di Sochagota è un passo significativo nella nostra transizione strategica verso le rinnovabili”, ha dichiarato Antonio Cammisecra, Ceo di ContourGlobal. “Questa operazione dimostra il nostro impegno a mantenere la promessa di uscire dal carbone ben prima del 2027 e riflette il nostro focus sugli investimenti e sulla crescita del nostro portafoglio di energie rinnovabili. Vogliamo ringraziare tutti i nostri colleghi che, nel corso degli anni, hanno operato con successo questa centrale per il loro contributo alla nostra attività e riconoscere il ruolo importante che hanno avuto nella nostra storia”, ha aggiunto.

