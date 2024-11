Cop29, attesa in serata nuova bozza su finanza climatica

agenzia

Dovrebbe contenere proposta di mediazione della presidenza

BAKU, 21 NOV – Una nuova bozza di documento della Cop29 di Baku sulla finanza climatica è attesa in serata. Lo apprende l’ANSA da fonti diplomatiche. La nuova bozza dovrebbe contenere una proposta di mediazione da parte della presidenza azera, mentre quella di stamani si limitava a riportare le due posizioni dei Paesi in via di sviluppo e di quelli sviluppati.

