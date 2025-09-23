Mercati
Corsa senza sosta per l’oro: prezzo spot a 3.755 dollari
Il petrolio è invece in discesa
Una corsa senza sosta quella dell’oro. Il prezzo spot sale dello 0,23% portandosi a 3.755dollari l’oncia, mentre sul Comex il contratto per dicembre vede già i 3.800 dollari. Il futures guadagna infatti lo 0,29% salendo a 3.786 dollari l’oncia.
Il prezzo del petrolio è invece in discesa questa mattina sui mercati asiatici. Il Wti americano con consegna a novembre perde lo 0,59% scendendo a 61,91 dollari al barile. Il Brent per lo stesso mese arretra anch’esso dello 0,6% portandosi a 66,18 dollari.
In rialzo sopra quota 32 euro il gas naturale sulla piazza Ttf di Amsterdam. I contratti future sul mese di ottobre guadagnano lo 0,7% a 32,07 euro al MWh.COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA