Corte Conti, Pnrr in linea ma criticità su opere più complesse

agenzia

Tra ritardi infrastrutture penitenziarie, ferrovie regionali

ROMA, 04 AGO – L’attuazione al primo semestre 2025 degli interventi Pnrr e Pnc, esaminati a campione dalla Sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato della Corte dei conti, risulta sostanzialmente in linea con gli obiettivi europei, pur in presenza di alcune criticità legate soprattutto a ritardi nelle opere più complesse, come le infrastrutture penitenziarie, la sicurezza sismica dei luoghi di culto e il potenziamento delle linee ferroviarie regionali. È quanto evidenzia la Corte dei conti nella relazione approvata sulla gestione delle amministrazioni dello Stato, in cui sono stati esaminati 16 interventi del Pnrr e 4 programmi del Pnc relativi al primo semestre 2025.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA