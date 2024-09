agenzia

Limata da 242 milioni dati dalla Commissione per abuso mercato

BRUXELLES, 18 SET – La Corte di giustizia Ue ha confermato in larga misura l’ammenda inflitta dalla Commissione europea a Qualcomm e fissato l’importo in 238,7 milioni di euro, rispetto ai 242 che erano stati decisi dall’esecutivo comunitario per abuso di posizione dominante.

