Così il caro energia affonda il Polo industriale di Priolo: lo studio sull’area che produce il 13,7% del pil siciliano

il caso

Un’analisi approfondita dello scenario attuale e delle prospettive future del più grande agglomerato industriale del Mezzogiorno, evidenziando le criticità strutturali che compromettono la sua sopravvivenza. Lo studio, promosso da Confindustria Siracusa in collaborazione con Teha Group e sette aziende del Polo (Air Liquide, B2G Sicily, Buzzi Unicem, Isab, Sasol, Sonatrach e Versalis), è stato presentato al ministero delle Imprese e del Made in Italy.

«Con oltre 11 miliardi di euro di valore aggiunto generato annualmente (pari al 13,7 per cento del pil siciliano) e più di 40mila occupati tra impiego diretto, indiretto e indotto, il Polo Industriale di Siracusa rappresenta un asset industriale di rilievo nazionale ed europeo, con un impatto significativo sulle filiere chimiche, della raffinazione e del cemento», viene affermato.

Tra i principali fattori di crisi evidenziati nello studio emergono «un costo dell’energia non competitivo: il prezzo dell’elettricità per le imprese italiane è 3,9 volte superiore rispetto agli Usa, 4,5 volte rispetto all’India, 6,7 volte rispetto alla Cina e 7,3 volte rispetto alla Russia. Nel 2024, il prezzo dell’elettricità in Italia è aumentato del 36 per cento mentre quello del gas è cresciuto del 32 per cento».

E poi l’industria chimica ha visto una riduzione della produttività «del 31 per cento in Italia rispetto al 2018, mentre l’industria della raffinazione si trova ad affrontare una crisi strutturale con margini in calo e una crescente concorrenza internazionale».