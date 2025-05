Così le strade dissestate in Sicilia fanno perdere alle imprese 20 milioni di euro al mese

economia

La stima del segretario regionale di Cna Sicilia, Piero Giglione.

Le pessime condizioni della viabilità siciliana causano un danno economico, solo alle imprese di autotrasporto merci, stimabile in 20 milioni di euro al mese. Lo ha detto il segretario regionale di Cna Sicilia, Piero Giglione.

«Le strade siciliane sono un disastro – denuncia Giglione – e le imprese di autotrasporto pagano ogni giorno il prezzo di questa situazione, con costi aggiuntivi per manutenzione dei mezzi, ritardi nelle consegne e inefficienze logistiche. Un danno che si traduce in minore competitività e perdita di opportunità per tutto il tessuto economico regionale». Una situazione ancora più inaccettabile se si considera che, mentre l’Isola viene privata di risorse fondamentali, il governo nazionale ha tagliato 900 milioni di euro destinati all’Isola per finanziare il Terzo Valico in Liguria e altre opere nel Nord-Est. «È inaccettabile – prosegue Giglione – che si continuino a sacrificare i territori del Sud, mentre le grandi infrastrutture del Centro-Nord vengono finanziate con fondi che dovrebbero servire anche alla Sicilia».