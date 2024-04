Cotton (Itf), Italia modello per relazioni impresa-sindacati

agenzia

"Collaborazione può rendere sistema migliore per i lavoratori"

TRIESTE, 21 MAR – L’International Transport Workers’ Federation (Itf), il maggiore sindacato dei Trasporti a livello internazionale usa “il modello italiano di collaborazione con le imprese per far sì che i lavoratori siano ai tavoli in cui si decide quale sarà il lavoro del futuro e come modernizzare la filiera”. Lo ha detto Stephen Cotton, segretario generale del sindacato portando i suoi saluti a un convegno della Fit-Cisl a Trieste sull’Intermodalità sottolineando che “questo Paese e la vostra sigla sindacale in particolare ha una tradizione importante di collaborazione e dialogo con la parte datoriale”. Itf rappresenta 700 sindacati di trasporto di 150 Paesi per 20 milioni di lavoratori. “Il mondo al giorno d’oggi è un posto molto complesso – ha proseguito Cotton – ma come abbiamo visto durante la pandemia, il trasporto è un settore fondamentale. Dobbiamo rispondere alla crisi climatica, alla modernizzazione e digitalizzazione del mondo del lavoro. Sappiamo che il sindacato deve essere forte per poter partecipare alle decisioni su come devono essere le infrastrutture del futuro e creare dei buon posti di lavoro”. “Itf, è pronta a supportare Fit Cisl, sapendo che i problemi in Italia sono gli stessi che affrontiamo a livello globale. I buoni esempi di collaborazione dimostrano che le cose si possono cambiare e si può rendere il sistema migliore per i lavoratori”, ha concluso Cotton.

