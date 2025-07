Crai, nel 2024 giro d’affari di 3,1 miliardi di euro

agenzia

Confermato un piano di investimenti da 150 milioni

MILANO, 07 LUG – Crai, storica insegna della distribuzione alimentare con oltre cinquant’anni di attività, ha chiuso il 2024 con un giro d’affari di 3,1 miliardi di Euro. Un risultato in linea con gli obiettivi del piano strategico ‘CraiFutura’, avviato nel 2022 dal Gruppo Crai, che in una nota conferma un piano di investimenti di 150 milioni di euro focalizzato sull’innovazione del modello distributivo, sullo sviluppo di nuovi format di prossimità e sulla crescita sul territorio nazionale, con particolare attenzione al Sud Italia. Tra le principali novità, Crai Mediterranea in Campania, progetto nato dalla partnership con l’imprenditore Michele Apuzzo, che prevede l’apertura di circa 40 nuovi punti vendita e punta a un fatturato stimato di 500 milioni di euro. Prevista anche l’integrazione tra Fratelli Ibba e Codè Crai Ovest, che rafforza la presenza nel Nord Ovest e amplia il presidio territoriale con nuove aperture anche nel cuore di Torino. Crai Secom cresce del 30% e rafforza la sua centralità nel sistema con un fatturato di 135 milioni di euro e un Ebitda aggregato di 8 milioni di Euro. Confermata per il triennio 2025-2027 la governance: Giangiacomo Ibba, già amministratore delegato, assume la carica di Presidente; la Vicepresidenza è affidata a Michele Apuzzo.

