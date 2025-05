Cresce il gettito della cedolare secca, vale 3,7 miliardi

agenzia

Scelta da 3,1 milioni di proprietari, imponibile a 21,6 miliardi

ROMA, 11 MAG – Aumenta il ricorso alla cedolare secca sugli affitti. Dalle ultime statistiche del Mef sulle dichiarazioni dei redditi 2024, riportate da Fisco Oggi, si rileva infatti il trend di continua crescita del numero dei locatori che optano per la tassa piatta (al 21% o al 10%), scelta nel 2023 da 3,1 milioni di proprietari, il 3,8% in più del 2022. L’ammontare imponibile originato nel 2023 dagli affitti rientranti nel perimetro della cedolare è stato pari a 21,6 miliardi di euro, l’8,6% in più rispetto al 2022, mentre il gettito effettivo dell’imposta dichiarata ha oltrepassato i 3,7 miliardi di euro.

