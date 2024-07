Cresce il mercato auto europeo, in Italia raddoppiano elettriche

agenzia

A giugno +3,6%, Stellantis in calo dell'1,8%

TORINO, 18 LUG – Nel mese di giugno in Europa, Paesi Efta e Regno Unito, sono state immatricolate – secondo i dati dell’Acea, l’associazione dei costruttori europei – 1.310.989 auto, il 3,6% in più dello stesso mese del 2023. Nei sei mesi il totale delle immatricolazioni sale a quota 6.879.438, con un incremento del 4,4% sull’analogo periodo dell’anno scorso. In Italia con gli incentivi varati il 3 giugno . sottolinea il centro Studi Promotor – è raddoppiata la quota di auto elettriche, passata dal 4,4% del giugno 2023 all’8,4% del giugno 2024. “Il problema è però che cosa succederà quando gli effetti di questi incentivi finiranno” commenta il presidente Gian Primo Quagliano che chiede alle nuove istituzioni europee “una parola chiara e definitiva sulla politica che intende condurre in materia di mobilità sostenibile”. In calo il gruppo Stellantis che ha immatricolato a giugno in Europa, Paesi Efta e Regno Unito 205.884 auto, l’1,8% in meno dello stesso mese del 2023, con una quota di mercato pari al 15,7% contro il 16,6%. Nei sei mesi le immatricolazioni sono 1.144.814, lo 0,1% in più dello stesso periodo dell’anno scorso e la quota di mercato scende dal 17,4% al 16.6%.

