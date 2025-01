‘Cresce in Italia il mercato dell’Ia, a 909 milioni nel 2024’

agenzia

Stime di Anitec-Assinform, salirà a 1,8 miliardi nel 2027

ROMA, 22 GEN – Il mercato dell’intelligenza artificiale in Italia “conferma una dinamica di forte crescita, con un valore consolidato nel 2023 di 674 milioni di euro, registrando un significativo +55% rispetto al 2022”. Emerge dal report “Il Mercato dell’IA in Italia” pubblicato da Anitec-Assinform, l’associazione di Confindustria che raggruppa le principali aziende dell’Ict, che evidenzia quanto le previsioni per il 2024 siano “altrettanto positive, con una stima di crescita del 34,8% che porterà il mercato a toccare i 909 milioni di euro e 1,802 miliardi di euro nel 2027”. Tuttavia, “l’analisi evidenzia profonde disomogeneità strutturali”, in particolare con un divario nell’adozione tra grandi imprese e pmi . In evidenza il settore bancario che giuda l’adozione dell’IA con investimenti pari a 173,6 milioni di euro, mentre il comparto Telco & Media ha raggiunto i 161,6 milioni di euro. “Il nostro obiettivo è dare voce alle aziende Ict che ogni giorno affrontano le sfide del mercato”, commenta Massimo Dal Checco, presidente di Anitec-Assinform: “Il loro punto di vista sulle tecnologie digitali di frontiera, supportato da dati ed evidenze empiriche, rappresenta un patrimonio prezioso per l’intero sistema Paese. Per accelerare lo sviluppo dell’IA è necessaria una strategia che integri tre elementi chiave: la diffusione di competenze digitali nell’ecosistema formativo, il potenziamento delle infrastrutture di calcolo avanzato e il rafforzamento delle partnership pubblico-private.” Il report è stato curato dal gruppo di lavoro ‘Intelligenza Artificiale” di Anitec-Assinform, con il supporto di NetConsulting cube e Infocamere: è il primo approfondimento del percorso ‘Conoscere l’Ia’ che Anitec-Assinform pubblicherà nel corso del 2025.

