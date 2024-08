Cresce industria a giugno (+0,5%), nel trimestre calo dello 0,8%

agenzia

Produzione in calo del 2,6% rispetto a giugno 2023

ROMA, 02 AGO – L’Istat stima che l’indice destagionalizzato della produzione industriale è in aumento a giugno, per il secondo mese consecutivo, con un +0,5% rispetto a maggio, mentre nella media del secondo trimestre si registra un calo del livello della produzione dello 0,8% rispetto ai tre mesi precedenti. In termini tendenziali, al netto degli effetti di calendario, l’indice complessivo è in diminuzione annua a giugno del 2,6%. “Ad esclusione dell’energia, unico aggregato in aumento, la flessione si estende ai principali raggruppamenti di industrie ed è più marcata per i beni strumentali”.

