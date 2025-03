Cresce mercato immobiliare, +4,2% nel secondo trimestre 2024

agenzia

Istat, convenzioni notarili di compravendita sono state 245.565

ROMA, 07 MAR – Cresce il mercato immobiliare italiano nel secondo trimestre del 2024. Le convenzioni notarili di compravendita sono state 245.565 con un aumento rispetto allo stesso periodo del 2023 del 4,2%. Lo rende noto l’Istat. Il settore abitativo cresce del 3,9%, con variazioni positive nel Nord-ovest (+13,7%), nel Nord-est (+1,0%) e al Sud (+0,9%), mentre è in calo nel Centro (-3,5%) e nelle Isole (-0,7%). Le compravendite di immobili ad uso economico sono cresciute invece in tutte le aree geografiche del Paese: Nord-ovest (+12,2%), Isole (+8,9%), Nord-est (+8,7%), Centro (+6,2%) e Sud (+1,7%) con una media nazionale di +7,9%. Le convenzioni notarili per mutui, finanziamenti e altre obbligazioni con costituzione di ipoteca immobiliare (85.285 nel secondo trimestre 2024) cresce dell’8,6% a livello nazionale. Il loro andamento, invece, è differenziato sul territorio, con una sostanziale stabilità nel Centro (-0,3%) e un aumento nel Nord-ovest (+21,0%), nel Nord-est (+5,2%), nelle Isole (+3,7%) e al Sud (+3,4%).

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA