Crescita 2024 attorno all’1%, debito sotto il 140%

agenzia

'Il Def non si discosterà molto dalle previsioni della Nadef'

MILANO, 06 APR – Per quanto riguarda le previsioni di crescita dell’Italia nel 2024 “siamo lì”, attorno all’1%, mentre per quanto riguarda la dinamica del rapporto debito-Pil “certamente” resterà sotto il 140%. Lo ha detto il sottosegretario del Mef, Federico Freni, spiegando che “è un Def che non si discosterà molto da quelle che sono già state le previsioni del governo nella Nadef”. “Aspettiamo il Def e vediamo. Mi permetto di dire che raramente il Mef ha sbagliato i conti negli ultimi anni”, ha aggiunto Freni.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA