Crescono ispezioni sul lavoro, irregolarità in 74% aziende

Inl, 35.744 ispezioni.Su 21.469 pratiche chiuse 74% irregolarità

ROMA, 27 MAG – Nel primo trimestre del 2025 sono state effettuate 35.744 ispezioni nelle aziende (38.263 se si contano anche verifiche amministrativo-contabili), in aumento del 17% sullo stesso periodo del 2024. Lo comunica l’Inl, Ispettorato nazionale del lavoro. Su 21.469 pratiche già chiuse sono state rilevate irregolarità in 15.588 casi con un tasso del 74%. Questo è legato ai controlli mirati anche grazie all’utilizzo dell’intelligenza artificiale. Le pratiche già concluse con esito irregolare sono state 15.882 con un aumento del 20%, permesso anche dal miglioramento della capacità di intelligence nell’individuazione di obiettivi ispettivi. Le ispezioni specifiche su salute e sicurezza sono cresciute del 28%, passando da 10.439 a 13.367. L’attività ispettiva del solo personale dell’Inl ha permesso il recupero di 42.711.527 euro in contributi e premi nei primi tre mesi del 2025, (+12%).

