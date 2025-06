agenzia

Dogecoin e Cardano guadagnano il 3,6%

MILANO, 23 GIU – Criptovalute in rialzo con il clima di incertezza legato all’attacco degli Stati Uniti all’Iran e l’attesa per la risposta di Teheran. Il Bitcoin guadagna il 2% a 101.537 dollari. In aumento anche Ethereum +2,37%, Binance (+1%), Dogecoin e Cardano (+3,6%).

