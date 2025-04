agenzia

In aumento Binance (+1,3%) e Solana (+2,5%)

MILANO, 08 APR – Le criptovalute sono in rialzo mentre si valutano le ipotesi di trattative per i dazi decisi da Donald Trump. Il Bitcoin guadagna l’1% a 79.714 dollari, dopo aver toccato ieri il minimo a 77.000 dollari. In rialzo anche le altre criptovalute con Ethereum (+0,9%), Binance (+1,3%), Solana (+2,5%) e Dogecoin (+0,1%).

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA