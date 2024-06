Crocco e Versalis partner per l’imballaggio alimentare

agenzia

Prodotto con riciclo di plastiche, film per il mercato della Gdo

ROMA, 05 GIU – Crocco e Versalis insieme per l’imballaggio alimentare da riciclo chimico. L’azienda del settore imballaggio flessibile e la società chimica di Eni hanno infatti avviato una collaborazione per produrre film per imballaggio alimentare realizzato con materia prima in parte proveniente dal riciclo di plastiche post-consumo, con l’obiettivo di una produzione in serie destinata al mercato della grande distribuzione. Lo rende noto un comunicato congiunto. L’imballaggio, realizzato con il prodotto ‘Balance’ fornito da Versalis, permette di creare un film da riciclo idoneo al contatto alimentare assicurando il mantenimento delle performance tecniche. L’uso di materiale derivante da riciclo chimico contribuisce a “una marcata diminuzione nell’uso di risorse vergini, allineandosi così con gli obiettivi di economia circolare e sostenibilità”. “La circolarità è uno dei pilastri della nostra strategia e siamo impegnati nello sviluppo di tecnologie complementari nell’ambito del riciclo meccanico e chimico dei polimeri – ha affermato Adriano Alfani, amministratore delegato Versalis – La diversificazione delle materie prime ci consente di offrire al mercato soluzioni low carbon, rendendo concreto un utilizzo sostenibile delle risorse, grazie anche a collaborazioni di filiera come questa con il nostro business partner Crocco”. “Questa nuova tecnologia – aggiunge Renato Zelcher, Ceo di Crocco – per la produzione di un imballaggio riciclato sicuro ed efficiente apre nuove importanti frontiere per l’economia circolare in un comparto delicato come l’alimentare”.

