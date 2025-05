Crosetto, Fincantieri e AgustaWestland tra più preparate a sfide

agenzia

Grazie al trasferimento di tecnologie da militare a civile

TRIESTE, 22 MAG – “L’investimento nella difesa produce necessariamente una crescita anche nel settore civile”, una dinamica che “è sempre più forte” perché “l’utilizzo delle tecnologie militari è immediatamente applicabile alla tecnologia civile. Non per niente Fincantieri è leader nella produzione di navi militari e allo stesso tempo leader nella produzione di navi da crociera ed è una delle aziende più preparate ad affrontare il mercato futuro”. Lo ha detto il ministro della Difesa Guido Crosetto intervenendo al Festival dell’ Economia di Trento. Il ministro ha spiegato che il mercato crocieristico ha obbligato Fincantieri “ad avere una tempistica, una qualità di produzione e una velocità che, se trasportata nella difesa, la renderà più preparata di tutte le altre”. Con Fincantieri Crosetto ha indicato anche la AgustaWestland del gruppo Leonardo che “ha applicato le tecnologie militari alla parte civile ed è diventata la prima al mondo nel settore elicotteristico civile”. In questo ambito Crosetto prevede che “ci sarà sempre di più un’osmosi; sempre di più l’industria della difesa sarà anche civile”.

