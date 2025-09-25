Cub, domani presidio per Gaza a Malpensa e blocco cargo

agenzia

Assemblea permanente con blocco totale dei varchi delle merci

MILANO, 25 SET – Per sostenere il popolo palestinese, ma anche per difendere i salari e chiedere condizioni migliori di lavoro la Cub ha organizzato un presidio domani alle 10 all’aeroporto di Malpensa, alla porta 1 degli arrivi al Terminal 1, con l’intenzione di andare poi in corteo diretto a Cargo City dove “si svolgerà un’assemblea permanente con blocco totale dei varchi delle merci”. Fra le rivendicazioni dello sciopero ci sono il riconoscimento della maggiorazione del lavoro domenicale calcolato sulla paga attuale, il rispetto delle disposizioni esistenti in materia di consegna ai dipendenti dei Dpi e degli indumenti di alta visibilità e la stabilizzazione dei precari.

