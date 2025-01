Cyberattacco a Telefonica in Spagna, sottratti 2,3 giga di dati

agenzia

Per compagnia Tlc è la seconda incursione di pirati informatici

MADRID, 15 GEN – La compagnia spagnola di telecomunicazioni Telefonica ha subito un cyberattacco al suo sistema di ticketing interno, con il quale sarebbero stati sottratti 2,3 giga di dati, che tuttavia non riguarderebbero i suoi clienti, secondo quanto hanno segnalato fonti della compagnia citate dall’agenzia Europa Press. “Ci consta l’accesso non autorizzato a un sistema di ticketing interno che usiamo in Telefonica. In questo momento continuiamo a indagare la portata dell’incidente, ma possiamo confermare che i clienti privati non sono stati colpiti”, segnala Telefonica. nell’assicurare che “dal primo momento sono state prese le misure necessarie per bloccare ogni accesso non autorizzato al sistema”. Il sistema di ticketing interno della compagnia è quello utilizzato dal personale dell’operatore delle Tlc per chiedere assistenza tecnica o riferire guasti. Il cyberattacco è attribuito a un gruppo di quattro persone, che operano utilizzando i nickname di Dna, Grep, Pryx e Rey, secondo quanto ha anticipato BleepingComputer, un media specializzato in cyber security. Già alla fine del maggio scorso Telefonica fu bersaglio di un cyberattacco con la presunta sottrazione dei dati di 120.000 utenti e impiegati, che sarebbero poi stati messi in vendita dai pirati informatici.

