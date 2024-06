Da Antitrust Ue 16 milioni multa al big dei profumi Iff

agenzia

Per aver cancellato i messaggi whatsapp durante un'indagine

BRUXELLES, 24 GIU – L’antitrust Ue ha multato per 15,9 milioni di euro l’unità francese del gigante dei profumi International Flavors & Fragrances per aver intenzionalmente eliminato dei messaggi WhatsApp durante un’ispezione nel 2023, ostacolando l’indagine. Lo annuncia una nota. E’ la prima volta che la Commissione impone un’ammenda per la cancellazione dei messaggi scambiati tramite app dei social media su un telefono cellulare. La sanzione può arrivare fino all’1% del fatturato e in questo caso corrisponde allo 0,3% del fatturato totale.

