Da aprile aperture con locali Twiga rivisitati

Triple Sea Food punta sulla qualità per rilancio marchio

MILANO, 25 MAR – “L’idea è quella di un rebranding che faccia nostro il marchio Twiga, cambieremo la filosofia di intrattenimento affinché rappresenti la nostra visione. L’esclusività dei nostri locali sarà data dalla qualità delle materie prime e dei vini”. Lo ha detto Davide Ciancio, ceo di Triple Sea Food, annunciando la road map delle aperture dei locali Twiga, acquisito da Lmdv Capital, attraverso Triple Sea Food, e che riapriranno a partire dalle prossime settimane. Si partirà il 10 aprile da Montecarlo, dove accanto al rinnovamento del Twiga verrà anche inaugurato un ristorante Vesta. A Pasqua, il 18 aprile, sarà la volta di Marina di Pietrasanta, dove Vesta Mare cambierà volto diventando Casa Fiori Chiari, affiancando anche in questo caso un Twiga rivisitato. Lo stesso giorno verrà inaugurato il nuovo ristorante Vesta a Portofino, con il Twiga di Baia Beniamin che aprirà i battenti il 1 giugno. A luglio, invece, cambierà volto il Billionaire di Portocervo, la cui location è rimasta di proprietà del gruppo Majestas di Flavio Briatore, ma diventerà Twiga e al suo interno vi saranno sia il ristorante Vesta sia il Casa Fiori Chiari, con una location completamente rinnovata. “Portiamo all’interno di uno spazio come il Twiga realtà come Vesta, ma che sono separati. I menù saranno replicati per tutti i ristoranti, cui si aggiungeranno dei piatti della tradizione locale” ha dichiarato Davide Ciancio, che ha dichiarato che dopo queste aperture, che si chiuderanno a settembre – in occasione della settimana della moda – con il Twiga di Milano, al momento non sono in programma altri progetti, ma non sono escluse in futuro nuove acquisizioni.

