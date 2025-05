Da Bari nello spazio, Ia al servizio dell’industria aerospaziale

agenzia

Domani quinta tappa di Fabbrica della Realtà - Roadshow di ANSA

BARI, 06 MAG – L’industria aerospaziale è una delle più affascinanti e complesse al mondo, un settore che combina innovazione scientifica, ingegneria avanzata e capacità produttive d’eccellenza. Ad essa si devono la progettazione, lo sviluppo e l’utilizzo di aeromobili, veicoli spaziali, satelliti, droni e sistemi infrastrutturali che sostengono tanto l’aviazione commerciale quanto le esplorazioni spaziali; da essa dipende il funzionamento di sistemi e servizi complessi come le telecomunicazioni, la navigazione satellitare, il monitoraggio ambientale. Qui l’intelligenza artificiale sta emergendo come una forza trasformativa, un elemento centrale per migliorare ogni aspetto della filiera produttiva, dal design iniziale alla manutenzione operativa, fino alla gestione autonoma dei veicoli. Ad esempio, grazie agli algoritmi di machine learning, oggi è possibile sviluppare modelli di progettazione più efficienti, ottimizzati e performanti, con una riduzione significativa dei tempi di simulazione e test. Questo significa aerei più sicuri, leggeri e a basso consumo, ma anche veicoli spaziali progettati per missioni più lunghe ed economicamente sostenibili. A tutto questo ANSA dedica la quinta tappa di Fabbrica della Realtà – Roadshow, la serie di incontri organizzati sul territorio italiano per raccontare come l’intelligenza artificiale sta plasmando e accelerando l’innovazione e la trasformazione digitale in diversi settori industriali. Il convegno – dal titolo ‘AI in space: l’intelligenza artificiale nell’industria aerospaziale’, organizzato da ANSA in collaborazione Distretto Tecnologico Aerospaziale – si propone come un momento di confronto e approfondimento sulle più recenti applicazioni dell’Intelligenza Artificiale nel settore aerospaziale, con focus sul territorio pugliese. L’appuntamento è per domani a Bari, nella sala conferenze Biblioteca Ateneo di Palazzo Ateneo, in via Crisanzio. I lavori inizieranno alle 16. Per registrarsi gratuitamente e per chiedere informazioni è sufficiente inviare una mail all’indirizzo eventi@ansa.it. Tra gli interventi, quelli di Giuseppe Acierno, presidente del Distretto Tecnologico Aerospaziale; Salvatore Caterina, director di Deloitte; Maria Grazia De Giorgi, professore associato di Propulsione Aerospaziale dell’Università del Salento; Marco Di Clemente, responsabile dell’ufficio Sviluppo Tecnologico e Progettazione Spaziale dell’Agenzia Spaziale Italiana; Mario Erario, ingegnere aerospaziale del Distretto Tecnologico Aerospaziale; Francesco Giordano, professore ordinario del dipartimento di Fisica dell’Università di Bari; Annalisa Mastroserio, professore di Fisica Sperimentale dell’Università di Foggia e partner fondatore di Flying Demon; Nicole Novielli, professore associato di Informatica dell’Università di Bari; Michele Ruta, professore ordinario di Sistemi di Elaborazione delle Informazioni del Politecnico di Bari; Sergio Samarelli, chief technology officer di Planetek Italia Moderato da Alessio Jacona, curatore dell’Osservatorio Intelligenza Artificiale di ANSA.it, e da Massimo Sebastiani, giornalista dell’ANSA, il convegno è un’ulteriore tappa del Roadshow dopo il successo registrato con gli incontri di fine 2024 a Napoli (‘L’Intelligenza artificiale nell’ecosistema dell’innovazione in Campania’) e Roma (‘RE-Immagini – L’IA, l’umano e la co-creazione’), e quelli del 2025 a Modena (‘AI on the move – L’intelligenza artificiale al servizio dell’automotive e della mobilità’) e Trento (‘Agricoltura ‘aumentata’, quando l’Agritech incontra l’IA’). Il ciclo di conferenze proseguirà con l’appuntamento del 16 giugno, a Genova, con un incontro dedicato ad AI e robotica realizzato in collaborazione con IIT (Istituto Italiano di Tecnologia).

