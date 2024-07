Da Cdp Real Asset primo fondo per social housing in Europa

agenzia

Sarà sostenuto da garanzia comunitaria. 100 milioni di dotazione

ROMA, 30 LUG – Cdp “rafforza il sostegno allo sviluppo di infrastrutture sociali dell’abitare in Italia e definisce una ulteriore iniziativa strategica nel consolidato percorso di collaborazione di lungo periodo con la Commissione europea, finalizzata a promuovere la crescita sostenibile e inclusiva”. Lo si legge in una nota in cui si spiega: “Cdp Real Asset Srg ha istituito il fondo nazionale dell’Abitare (Fna), primo fondo in Europa dedicato al social housing sostenuto dalla garanzia del programma InvestEU. Si tratta di un nuovo fondo di fondi che ha una dotazione iniziale di 100 milioni di euro sottoscritta da Cdp e garantita al 50% dall’Unione Europea nell’ambito di InvestEU, il programma dell’Unione Europea che sostiene progetti ed investimenti in grado di favorire competitività e crescita nel lungo periodo. Grazie alla combinazione di risorse nazionali e sostegno europeo, Fna investirà in iniziative di affordable social housing (alloggi sociali a prezzi accessibili): il fondo sarà, quindi, in grado di contribuire a ridurre il disagio abitativo e affrontare le sfide e i nuovi bisogni dell’abitare legati all’evoluzione demografica della popolazione, alla trasformazione delle strutture familiari e all’aumento delle disparità socioeconomiche e territoriali, promuovendo al contempo l’inclusione sociale. Un obiettivo in linea con le priorità di intervento dell’Unione Europea, che inserisce il nuovo fondo nell’ambito della “Social Investments and Skills window”, una delle quattro aree tematiche di intervento supportate dal programma. Fna si affianca così al Fondo Investimenti per l’Abitare (Fia) e al fondo nazionale dell’Abitare Sociale (Fnas), ampliando il ventaglio di strumenti di CDP Real Asset a favore dello sviluppo in Italia delle cosiddette “3 Esse” dell’abitare sociale: Social, Student e Senior housing. La struttura del nuovo Fna, inoltre, conferma la validità dello strumento fondo di fondi nell’ambito delle infrastrutture sociali dell’abitare, in un’ottica di addizionalità rispetto al mercato e di attrazione di altri investitori, pubblici e privati istituzionali, in grado di produrre un effetto moltiplicativo delle risorse investite e dell’impatto generato”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA