Da Cdp Venture capital e fondazioni 25 milioni per l’Ia

agenzia

Investimento anche per intelligenza artificiale meno energivora

ROMA, 24 MAR – Cdp Venture Capital, Nato Innovation Fund, Sony Innovation Fund, Join Capital, Bosch Ventures, Frontier IP Group plc e Indaco Ventures finanziano con 25 milioni di euro il progetto di CamGraPhIC per migliorare l’efficienza energetica in applicazioni di intelligenza artificiale e trasmissione di dati. Lo si apprende da una nota di CamGraPhIC ripresa anche sul sito dell’università di Cambridge. CamGraPhIC è stata fondata nel 2018 da due italiani, Andrea Ferrari, direttore del Cambridge Graphene Centre dell’Università di Cambridge, e Marco Romagnoli, ex direttore del CnIt di Pisa con il supporto di Frontier Ip Group. Con questo investimento, CamGraPhIC potenzierà le proprie capacità di ricerca e sviluppo e stabilirà una linea di produzione pilota in Italia per realizzare un processo di produzione di massa scalabile compatibile con le fonderie di semiconduttori commerciali e di fotonica. I dispositivi basati sul grafene di CamGraPhIC offrono una densità di banda molto più elevata e prestazioni di latenza eccezionali, consumando al contempo l’80% di energia in meno rispetto ai tradizionali ricetrasmettitori ottici plug-in per data center. L’investimento di Cdp Venture Capital è stato guidato dal Fondo Large Ventures, e vi hanno partecipato anche il Digital Transition Fund e il fondo regionale di co-investimento Toscana Next. Quest’ultimo è stato istituito e gestito da Cdp Venture Capital e sottoscritto dalle principali fondazioni bancarie della regione Toscana (Fondazione CR Firenze, Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, Fondazione Caript, Fondazione Monte dei Paschi di Siena) per massimizzare gli investimenti in innovazione a favore del territorio. “Siamo entusiasti – sostiene Andrea Ferrari – di questa nuova fase nel percorso verso la commercializzazione dei dispositivi rivoluzionari e altamente efficienti di CamGraPhIC, che accelereranno lo sviluppo dell’hardware AI senza impattare sulle emissioni globali. Grazie al supporto strategico di Cdp Venture, l’Italia diventerà ora il centro delle nostre operazioni, permettendoci di attingere al talento e al know-how presenti nel Paese. Avere Sony, Bosch e la NATO come azionisti e membri del consiglio aiuterà a concentrare il lavoro sulle applicazioni più rilevanti, inclusi i settori della difesa e della sicurezza”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA